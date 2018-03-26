Турция ждет от ЕС перечисления средств на нужды беженцев, заявил Эрдоган

"Из обещанных трех миллиардов евро перечислено 1,813 миллиарда. Когда будет перечислен второй транш, мы предпримем необходимые шаги в отношении беженцев. Это облегчит положение сирийцев, находящихся в Турции, а также ускорит нашу работу. Срочные нужды не могут ждать, для бюрократических проволочек времени нет", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ирака. Он добавил, что сейчас в Турции находятся около 4 миллионов беженцев из Сирии