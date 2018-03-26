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Турция ждет от ЕС перечисления средств на нужды беженцев, заявил Эрдоган
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Турция ждет от ЕС перечисления средств на нужды беженцев, заявил Эрдоган 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 26 мар — РИА Новости. Анкара ожидает от ЕС скорейшего перечисления средств согласно миграционной сделке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Из обещанных трех миллиардов евро перечислено 1,813 миллиарда. Когда будет перечислен второй транш, мы предпримем необходимые шаги в отношении беженцев. Это облегчит положение сирийцев, находящихся в Турции, а также ускорит нашу работу. Срочные нужды не могут ждать, для бюрократических проволочек времени нет", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что сейчас в Турции находятся около 4 миллионов беженцев из Сирии и Ирака.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного».
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