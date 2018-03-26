Из Восточной Гуты вышли более 114 тысяч человек

Как сообщили в Минобороны России, в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» была достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.

По организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей, которые были перевезены автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин. «На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», — уточнили в минобороны

Кроме того, за пятницу и выходные более 4000 мирных жителей были выведены через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. «25 марта 2018 года из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин вышли более 1092 мирных жителей, рассказали российские военные.

Продолжили выходить люди и в понедельник. С утра 26 марта через гуманитарный коридор в Эль-Вафидине был организован выход более 400 сирийцев.

»Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 114 115 человек", — рассказали вчера представители российского центра.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход 114115 человек

Отмечается, что также продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи. В воскресенье российские военные доставили бутилированную питьевую воду, спальные принадлежности, 1000 продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания и раздали 1300 порций горячего питания.

Российские военные во всех местах выхода мирного населения развернули полевые кухни и организовали раздачу продуктовых пайков.

Напомним, по предложению России в Восточной Гуте ежедневно вводятся гуманитарные паузы для эвакуации мирных жителей, больных и раненых, а также добровольного выхода боевиков.

Однако долгое время террористы препятствовали эвакуации граждан, устраивали комендантский час во время гуманитарных пауз, блокировали и обстреливали гуманитарные коридоры для выхода жителей.

В настоящее время эвакуация населения идет полным ходом. Восточная Гута до недавнего времени оставалась одним из последних оплотов террористов в Сирии и последним районом, близко расположенным к сирийской столице. Из-за этого Дамаск регулярно обстреливали боевики, причем от бомбардировок страдали в основном жилые кварталы.

Параллельно с выходом из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, решивших сложить оружие и вернуться к мирной жизни, сирийские военные проводят боевую операцию по уничтожению террористов в этом регионе.