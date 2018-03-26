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Пентагон пока не планирует участие в московской конференции по безопасности
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Пентагон пока не планирует участие в московской конференции по безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Министерство обороны США пока не планирует принимать участие в организуемой в начале апреля в Москве российским военным ведомством Международной конференции по безопасности, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"В настоящее время министерство обороны (США) не планирует принимать участие в Конференции по международной безопасности", — сообщил в понедельник агентству представитель американского военного ведомства.
Министерство обороны (МО) РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности.
В МО РФ сообщили, что главной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. В повестку дня форума также включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.
Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач, сообщали в Минобороны РФ.
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