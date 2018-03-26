Туск выразил обеспокоенность ЕС действиями Турции в сирийском Африне 

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск выразил обеспокоенность Евросоюза (ЕС) операцией Турции на севере Сирии, в частности, в Африне, а также действиями Анкары в Восточном Средиземноморье, при этом выразил заинтересованность ЕС в сотрудничестве с Турцией в вопросе выявления иностранных боевиков.
В понедельник в Варне проходит саммит ЕС-Турция, участие в нем принимают президент Турции Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск.
"Мы выражаем обеспокоенность действиями Турции в северной Сирии, особенно в Африне, и призываем принять меры для защиты мирного населения", — заявил Туск, выступая на пресс-конференции по итогам саммита. При этом Туск выразил заинтересованность Евросоюза в развитии сотрудничества с Турцией в вопросах выявления иностранных террористов.
Выступая на совместной конференции с участием Эрдогана, Туск также подтвердил поддержку ЕС Кипру в связи с действиями Турции в Восточном Средиземноморье. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее уже призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Корабли турецкого флота ранее блокировали плавучую буровую установку, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании Eni. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.
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