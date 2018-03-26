Туск выразил обеспокоенность ЕС действиями Турции в сирийском Африне

В понедельник в Варне проходит саммит ЕС-Турция, участие в нем принимают президент Турции Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы выражаем обеспокоенность действиями Турции в северной Сирии, особенно в Африне, и призываем принять меры для защиты мирного населения", — заявил Туск, выступая на пресс-конференции по итогам саммита. При этом Туск выразил заинтересованность Евросоюза в развитии сотрудничества с Турцией в вопросах выявления иностранных террористов.

Выступая на совместной конференции с участием Эрдогана, Туск также подтвердил поддержку ЕС Кипру в связи с действиями Турции в Восточном Средиземноморье. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее уже призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Корабли турецкого флота ранее блокировали плавучую буровую установку, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании Eni. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.

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