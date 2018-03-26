Нетаньяху обсудил угрозу Ирана с главами МИД Франции и Германии

Нетаньяху убеждает мировое сообщество поддержать США в намерении ужесточить условия ядерной сделки, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка «великих держав», включая Францию и Германию.

"Главный режим, спонсирующий терроризм в мире, нашем регионе и за его пределами, — это Иран. Нам нужно остановить его агрессию, а она масштабна. Мы должны сделать так, чтобы Иран не получил ядерного оружия", — сказал глава правительства на встрече с французским министром Жан-Ивом Ле Дрианом

"Я думаю, это наиважнейший вопрос, который будет стоять перед мировым сообществом в ближайшие месяцы и годы", — добавил он.

О необходимости предотвратить «нуклеаризацию Ирана» и остановить его «агрессию, подобную цунами в регионе», Нетаньяху говорил также на встрече с немецким министром Хайко Маасом.

Инициатором пересмотра иранской сделки выступает президент США Дональд Трамп . Если ревизия не удастся, он угрожает выйти из договоренностей, которые считаются одними из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы