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Нетаньяху обсудил угрозу Ирана с главами МИД Франции и Германии
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Нетаньяху обсудил угрозу Ирана с главами МИД Франции и Германии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил угрозу атомного проекта и региональной экспансии Ирана с главами МИД Франции и Германии, одновременно приехавшими в Иерусалим.
Нетаньяху убеждает мировое сообщество поддержать США в намерении ужесточить условия ядерной сделки, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка «великих держав», включая Францию и Германию.
"Главный режим, спонсирующий терроризм в мире, нашем регионе и за его пределами, — это Иран. Нам нужно остановить его агрессию, а она масштабна. Мы должны сделать так, чтобы Иран не получил ядерного оружия", — сказал глава правительства на встрече с французским министром Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Я думаю, это наиважнейший вопрос, который будет стоять перед мировым сообществом в ближайшие месяцы и годы", — добавил он.
О необходимости предотвратить «нуклеаризацию Ирана» и остановить его «агрессию, подобную цунами в регионе», Нетаньяху говорил также на встрече с немецким министром Хайко Маасом.
Инициатором пересмотра иранской сделки выступает президент США Дональд Трамп. Если ревизия не удастся, он угрожает выйти из договоренностей, которые считаются одними из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.
Нетаньяху с самого начала называл сделку «исторической ошибкой». Оказавшись тогда по сути в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяют ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая группировки в Ливане, Сирии и Йемене.
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