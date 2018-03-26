Почему СССР изменил стратегию в отношении Израиля

Раздел Палестины , санкционированный ООН , привёл к Первой арабо-израильской войне (1948-1949), которая существенно изменила расклад сил на Ближнем Востоке. Разумеется, это событие происходило не без ведома сверхдержав, преследовавших свои геополитические интересы в регионе. Позиции СССР и США первоначально во многом совпадали, однако вскоре страны стали поддерживать разные стороны конфликта.

Палестина с 1922 года находилась под контролем Великобритании , получившей мандат на внешнее управление землями от Лиги Наций — международной организации, предшествовавшей ООН. Такая форма территориального администрирования распространялась на регионы, которые некогда принадлежали побеждённым в Первой мировой войне Германии Турции . Спорные земли арабов и евреев входили в Османскую империю.

В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила раздел Палестины на два государства. Однако мирного размежевания земель не произошло, и после ухода британских войск вспыхнули крупномасштабные боевые действия между евреями и арабами.

Послевоенное устройство

Мировые державы обратили внимание на Палестину ещё во время Второй мировой войны. Посол СССР в США Максим Литвинов в 1943 году писал Министру иностранных дел Вячеславу Молотову , что создание государства евреев станет одним из ключевых вопросов послевоенного устройства.

Тем не менее чёткого мнения по территориальной проблеме Палестины руководство Советского союза первоначально не имело, рассматривая в качестве основных задач в регионе ослабление Великобритании и игру на американо-британских противоречиях.

Впервые позиция была ясно сформулирована в 1947 году представителем СССР в ООН Андреем Громыко в ходе специальной сессии Генеральной ассамблеи международной организации.

Дипломат в своём обращении фактически признал «еврейскую Палестину», а также указал на возможность создания двух государств. Арабские страны были обескуражены таким заявлением, что привело к заметному охлаждению отношений с ними. В конечном итоге именно СССР и США с помощью подконтрольных государств обеспечили 2/3 голосов в пользу резолюции ООН о разделе Палестины.

Провозглашение государства Израиль было объявлено за день до окончания мандата Великобритании на Палестину — 14 мая 1948 года. Уже через четверо суток СССР полностью признал новую страну (де-юре), в то время как США сделали это только де-факто. Америка опасалась, в частности, того, что в новом государстве могла возобладать просоветская позиция, поскольку левые взгляды там были довольно популярны.

В первый год существования Израиля Советский союз поддерживал эмиграцию евреев из Восточной Европы, а также поставки оружия из Чехословакии. По мнению большинства исследователей, обеспечение новой страны вооружением происходило по указанию Москвы

Голда Меир , бывшая в числе 38 человек, подписавших Декларацию независимости Израиля, впоследствии вспоминала, что без такой помощи страна могла бы и «не выстоять».

Параллельно советская разведка вербовала агентов и информаторов из среды восточноевропейских эмигрантов. При этом выпускать евреев из СССР власти не собирались, опасаясь утечки специалистов и подрыва идеологии советского интернационализма.

Ухудшение отношений

Ливаном, Иорданией и В первой половине 1949 года Израиль заключил соглашения о мире с Египтом Сирией , которые воевали против него. Новое государство добилось существенных территориальных успехов благодаря первой арабо-израильской войне, заняв около половины отведённых под арабское государство территорий.

После завершения боевых действий на Ближнем Востоке между новым государством и СССР наметились тенденции к ухудшению отношений. Посланник Советского союза в Израиле Павел Ершов в сентябре 1949 года отмечал, что страна «все больше скатывается к ориентации на США», а местное правительство со временем может превратиться в орудие американцев. Осенью того же года СССР отказался предоставить Израилю кредит.

В то же время США ранее предоставили израильским властям значительные денежные средства и способствовали развитию экономики, опасаясь прихода к власти левых. Политическая ситуация в Израиле складывалась неблагоприятно для СССР, поскольку правительство контролировала партия Мапай, ориентировавшаяся на Америку.

Симпатизировавшая стране Советов партия Мапам мало влияла на внутригосударственные процессы. Несмотря на охлаждение отношений с Израилем, СССР до поры активно не помогал арабам.

Переориентация на арабов

Начиная с 1950-ых годов Советский союз переориентируется на арабские государства, хотя их поддержка ещё далеко не очевидна: в 1951 году во время голосования в ООН по вопросу о блокировании Египтом судов, следовавших в Израиль через Суэцкий канал, СССР воздержался. В итоге в соответствии с англо-американской резолюцией международная организация обязала арабскую страну открыть водный путь для израильских судов.

Тем не менее Советский союз всё больше делает ставку на арабов, поскольку политические элиты новой страны практически полностью ориентируются на США. Одним из рубежных моментов отношений между Израилем и СССР стало «Дело врачей» в январе 1953 года, когда советские органы государственной безопасности обвинили врачей-евреев в участии в буржуазной сионистской организации с целью убийства руководителей страны. Этот процесс был очень болезненно воспринят в Израиле.

В феврале того же года в миссию СССР в Тель-Авиве была брошена бомба, а дипломатические отношения между странами в результате были разорваны. Разлад в отношениях был преодолен после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года, а «Дело врачей» прекращено уже в апреле. И хотя советско-израильские контакты были восстановлены, они носили уже довольно натянутый характер.

Окончательный разрыв с Израилем

Несмотря на то что между Израилем и Советским союзом были налажены торговые отношения, в 1954 году СССР наложил вето в СБ ООН на проект резолюции по осуждению блокады Египтом Суэцкого канала. Все коммерческие сделки с молодым государством были прекращены после начала Второй арабо-израильской войны (1956 год).

Отныне СССР стал полностью ориентироваться на арабские государства на Ближнем Востоке. Окончательная точка в советско-израильских связях была поставлена Третьей арабо-израильской войной (1967 год), когда дипломатические отношения между странами были разорваны вплоть до 1991 года.