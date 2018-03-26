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Более 520 мирных жителей покинули Восточную Гуту в понедельник
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Более 520 мирных жителей покинули Восточную Гуту в понедельник 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что более 520 мирных жителей в понедельник покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.
"В понедельник по состоянию на 18 часов через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 520 мирных жителей", — говорится в сообщении.
Как передает «Интерфакс», для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды.
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты были выведены более 114 тысяч человек.
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