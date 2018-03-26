МККК подчеркнул, что гуманитарная обстановка в Йемене трагическая

"Гуманитарная обстановка в Йемене после трех лет войны трагическая. Не хватает воды, еды, медикаментов и т.д. Более 80% йеменского народа нуждается в медицинской помощи в той или иной мере", — заявила представитель МККК.

По словам представителя МККК, больницы и инфраструктура Йемена истощены и ослаблены.

Саада, Ходейда, Таиз и Как отметила Ходейб, Деятельность МККК охватывает пять провинций Йемена: Сана Аден . Красный Крест увеличил бюджет на 2018 год, чтобы откликнуться на гуманитарную обстановку в Йемене, которая ухудшается день ото дня.

Ходейб заявила, что работа по обеспечению жителей провинции питанием постоянно ведется и не прекращается. Однако она подчеркнула, что Красный Крест не может покрыть все нужды мирных жителей и доставить еду всем гражданам, и эта ответственность ложится на плечи конфликтующих сторон в Йемене.

Представитель комитета призвала стороны положить конец конфликту и ответить на большие гуманитарные нужды.