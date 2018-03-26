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Дамаск требует от мирового сообщества мер по выдворению турецких сил из САР
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Дамаск требует от мирового сообщества мер по выдворению турецких сил из САР 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 26 мар — РИА Новости. МИД Сирии вновь обратился к мировому сообществу с требованием начать принимать меры для выдворения турецких сил с территории Сирии.
"Сирия вновь требует немедленного вывода без предварительных условий оккупационных турецких сил с территории САР. Сирия требует от международного сообщества немедленных действий, чтобы положить конец турецкой агрессии, которая стала причиной разрушений и кровопролития и выжила тысячи жителей Африна", — цитирует заявление МИД сирийское национальное агентство САНА.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что турецкие власти под предлогом борьбы с террористами и обеспечения собственной безопасности ввели войска и захватили сирийский Африн.
"Если один раз воспринять заявления руководителей правящей партии Турции за правду, то возникает вопрос: если угроза безопасности миновала, то чего ждет руководство Партии справедливости и развития и не отводит свои силы, присутствие которых является беспрецедентным нарушением международного права", — заявили в МИД.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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