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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек
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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ОРГАНИЗОВАН ВЫХОД 113 ТЫС 715 ЧЕЛОВЕК — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
РИА Новости: последние новости
Мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты по гумкоридорам Дамаск требует от мирового сообщества мер по выдворению турецких сил из САР Почти 5,5 тысяч боевиков и их родственников покинули Восточную Гуту
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