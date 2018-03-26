А. Хайдар отметил, что историю отношений между Китаем и Сирией можно проследить до времен древнего Шелкового пути. Дипотношения между ними были установлены более полувека назад, и взаимодействие между правительствами и народами двух стран всегда оставалось тесным.
"С начала сирийского кризиса Китай и Сирия продолжали поддерживать контакты и координацию на высоком уровне, дипотношения между двумя странами находятся на высоком уровне", — подчеркнул министр.
Он считает, что во время сирийского кризиса Китай всегда на международной арене выступал за Сирию, защищая интересы ее народа, единство и территориальную целостность, помогая избежать раскола страны.
А. Хайдар отметил, что Китай также предоставил Сирии гуманитарную помощь, а также поддерживал благоприятное сотрудничество со страной в области экономики.
В марте этого года наступает восьмая годовщина сирийского кризиса. По его словам, сирийское правительство добилось успехов в военной операции, а переговоры в Астане /Казахстан/ и Конгресс сирийского национального диалога в Сочи /РФ/ содействовали политическому процессу. Он отметил, что занимавшая в Сирии большие территории экстремистская группировка «Исламское государство» почти уничтожена, боевики остаются лишь в небольших опорных пунктах. Кроме того, правительственные силы вернули уже большую часть района Восточная Гута в окрестностях Дамаска, находившегося под контролем антиправительственных боевиков, многие из которых уже покинули этот район.
При этом А. Хайдар указал, что несмотря на заметные сдвиги на поле боя в Сирии, в северных Африне, Идлибе и восточном Дейр-эз-Зоре по-прежнему существует прямое иностранное военное вмешательство. «Кроме того, США и другие западные страны непрерывно поднимают такие вопросы, как так называемые „химоружие“, „гуманитарная катастрофа“ и другие, обвиняя и угрожая Сирии, при этом закрывая глаза на такие факты, как препятствие террористами выходу мирных жителей из Восточной Гуты, усилия правительства по эвакуации и размещению мирных жителей», — сообщил министр.
Относительно американской угрозы возможными военными действиями против Сирии А. Хайдар заявил, что США неоднократно наносили удары по военным целям на территории Сирии, и Сирия готова к таким агрессивным попыткам.
По его словам, контртеррористическая борьба в Сирии еще не завершена, и действия сирийской армии по противодействию террористическим организациям соответствуют резолюциям СБ ООН. Сирия настаивает на необходимости приоритета борьбы с терроризмом в повестке политических мирных переговоров. «Соответствующим странам нельзя под флагом политического урегулирования сирийской проблемы поддерживать терроризм», — подчеркнул министр. —0—