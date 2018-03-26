Эксклюзив: Китай сыграл важную роль в защите интересов сирийского народа — министр по делам национального примирения Сирии А. Хайдар

А. Хайдар отметил, что историю отношений между Китаем Сирией можно проследить до времен древнего Шелкового пути. Дипотношения между ними были установлены более полувека назад, и взаимодействие между правительствами и народами двух стран всегда оставалось тесным.

"С начала сирийского кризиса Китай и Сирия продолжали поддерживать контакты и координацию на высоком уровне, дипотношения между двумя странами находятся на высоком уровне", — подчеркнул министр.

Он считает, что во время сирийского кризиса Китай всегда на международной арене выступал за Сирию, защищая интересы ее народа, единство и территориальную целостность, помогая избежать раскола страны.

А. Хайдар отметил, что Китай также предоставил Сирии гуманитарную помощь, а также поддерживал благоприятное сотрудничество со страной в области экономики.

В марте этого года наступает восьмая годовщина сирийского кризиса. По его словам, сирийское правительство добилось успехов в военной операции, а переговоры в Астане Казахстан / и Конгресс сирийского национального диалога в Сочи РФ / содействовали политическому процессу. Он отметил, что занимавшая в Сирии большие территории экстремистская группировка «Исламское государство» почти уничтожена, боевики остаются лишь в небольших опорных пунктах. Кроме того, правительственные силы вернули уже большую часть района Восточная Гута в окрестностях Дамаска , находившегося под контролем антиправительственных боевиков, многие из которых уже покинули этот район.

При этом А. Хайдар указал, что несмотря на заметные сдвиги на поле боя в Сирии, в северных Африне, Идлибе и восточном Дейр-эз-Зоре по-прежнему существует прямое иностранное военное вмешательство. «Кроме того, США и другие западные страны непрерывно поднимают такие вопросы, как так называемые „химоружие“, „гуманитарная катастрофа“ и другие, обвиняя и угрожая Сирии, при этом закрывая глаза на такие факты, как препятствие террористами выходу мирных жителей из Восточной Гуты, усилия правительства по эвакуации и размещению мирных жителей», — сообщил министр.

Относительно американской угрозы возможными военными действиями против Сирии А. Хайдар заявил, что США неоднократно наносили удары по военным целям на территории Сирии, и Сирия готова к таким агрессивным попыткам.