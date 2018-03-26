США осудили ракетные удары по Саудовской Аравии

США выразили соболезнования пострадавшим, а также заверили в "поддержке права саудовских партнеров на защиту их границ против таких угроз". "Мы продолжаем призывать все стороны, в том числе хуситов, вернуться к политическим переговорам и двигаться к окончанию войны в Йемене", — говорится в заявлении госдепартамента США.

Ранее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду , сообщил телеканал "Аль-Арабия". По предварительным данным, обломки ракет частично попали по жилым районам, погиб гражданин Египта , еще два человека получили ранения.