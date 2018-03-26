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США осудили ракетные удары по Саудовской Аравии
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США осудили ракетные удары по Саудовской Аравии 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон осуждает ракетные удары по городам Саудовской Аравии и призывает к продолжению политического диалога для завершения войны в Йемене, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"США решительно осуждают опасные ракетные атаки, нацеленные хуситами на несколько городов Саудовской Аравии ночью в воскресенье", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении.
США выразили соболезнования пострадавшим, а также заверили в "поддержке права саудовских партнеров на защиту их границ против таких угроз". "Мы продолжаем призывать все стороны, в том числе хуситов, вернуться к политическим переговорам и двигаться к окончанию войны в Йемене", — говорится в заявлении госдепартамента США.
Ранее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По предварительным данным, обломки ракет частично попали по жилым районам, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.
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