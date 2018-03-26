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Аббас обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Франции и Германии
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Аббас обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Франции и Германии 

РИА Новости 1 час назад
РАМАЛЛАХ, 26 мар — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас встретится в понедельник с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для обсуждения мирного процесса на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Визит министров иностранных дел Германии и Франции в регион имеет большую важность для обсуждения путей возрождения процесса политического урегулирования между палестинской и израильской сторонами, не говоря уже об укреплении двусторонних отношений между Палестиной и Францией и Германией и Палестиной", — заявил аль-Малики.
По его словам, в ходе встречи Аббаса с Маасом пройдет обсуждение инициативы главы Палестины о признании палестинского государства и достижении того видения мирного плана, которое было предложено в Совете Безопасности ООН.
Как отметил палестинский чиновник, во время встречи с Ле Дрианом пройдет подготовка к заседанию комитета правительств Франции и Палестины, запланированного на май текущего года.
После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства в декабре минувшего года, Аббас заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится.
Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
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