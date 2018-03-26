Кто отравил Кунцевича?

В скоропостижной смерти генерал-лейтенанта Анатолия Кунцевича, занимавшего в советское время должность заместителя начальника химических войск Министерства обороны СССР, винят агентов Моссада.

Из официальных источников известно, что академик Анатолий Кунцевич, специалист в области органической и прикладной химии, более 20 лет служил в том самом военно-химическом центре в поселке Шиханы ( Саратовская область ). Будучи ученым Кунцевич сам принимал участие в разработке химоружия, а впоследствии как высокопоставленный чиновник Минобороны РФ курировал это направление вплоть до середины 90-х… До тех пор, пока экс-президент России Борис Ельцин не объявил о прекращении советской химической военной программы, а его самого назначил координатором с Западом по ликвидации запасов химического оружия.

В секретных документах российских спецслужб он значился под кличкой «Генерал-газ». Что касается назначения Кунцевича руководить ликвидацией ядовитых газов, в недрах российской разведки потом не без иронии говорили — «назначили кота охранять сметану».

Об этом и о многом другом рассказал в интервью изданию «Едиот Ахронот» израильский журналист и автор книги про операции Моссада Ронен Бергман (Ronen Bergman). Как выяснилось, о разработке в Советском Союзе «нового вещества» израильской разведке стало известно еще в начале 70-х годов. Примерно в тот же период времени была получена информация о том, что собственный химический арсенал начала разрабатывать и Сирия , а поскольку это угрожало безопасности еврейского государства, «Моссад» следил за процессом в оба. При том, что Сирия официально не признавала своей программы по созданию химического оружия, некоторые сирийские чиновники громко заявляли, что считают целесообразным иметь его в качестве сдерживающего фактора против Израиля

В 1993 году генерал-лейтенант Анатолий Кунцевич был откомандирован в Сирию, где был назначен представителем России в так называемом «Экологическом центре» в городе Джамрайне. Спустя два года израильской разведке удалось раздобыть доказательства того, что именно этот человек за большие деньги передал Дамаску свои научные наработки и даже некоторое оборудование. Экс-премьер-министр Израиля Эхуд Барак сразу же уведомил об этом Москву (и, конечно, друзей-американцев), однако, как утверждает в интервью Бергман, никакой реакции из Кремля не последовало. Тогда в Россию под видом ученого-химика был направлен агент израильской разведки, в задачу которого входило выяснить, было ли известно российскому руководству о противозаконной деятельности своего сотрудника или нет?

Видимо, доказательства против Кунцевича были настолько убедительны (и, безусловно, не обошлось без давления США ), что ему, работавшему директором Центра экотоксиметрии РАН , было предъявлено обвинение в контрабанде вещества двойного назначения. В официальном сообщении ФСБ говорилось, что «группа лиц, в составе которой был академик Анатолий Кунцевич, переместила в одну из стран Ближнего Востока 800 кг компонента, который при наличии определенной технологии мог бы быть использован для изготовления отравляющих веществ».

Однако это был лишь первый звоночек, к которому «Генерал-газ» не прислушался. Ученый по-прежнему работал в Сирии и продолжал заниматься противоправной деятельностью. Какие уж он там выдавал секреты, но консультантом в своей области он был очень ценным. Между тем, ему не только удалось выйти сухим из воды (к тому времени к власти в Кремле пришли другие люди), но и сохранить свои контакты с Дамаском. Но одного он не учел: что уже очень давно находится «под колпаком» у израильского Моссада.

В апреле 2002 года на борту самолета, следовавшего из сирийского Алеппо в Москву, при невыясненных обстоятельствах скончался гражданин РФ Анатолий Кунцевич (ему было 67 лет). Официальной причиной смерти пассажира считается сердечный приступ, но по сей день ходят слухи, что на соседнем с ним кресле сидел подозрительный мужчина. Впрочем, в Израиле по этому поводу предпочитают хранить молчание.

В качестве справки: В июле 2015 года по инициативе России и под ее контролем национальные запасы сирийского химического оружия и материалов для его производства были вывезены с территории страны и, судя по официальным документам, 98,8% их были уничтожены. Однако так ли это?