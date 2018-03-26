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Грызлов рассказал о смысле «Пасхального перемирия»
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Грызлов рассказал о смысле «Пасхального перемирия» 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
«В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них», — сказал Грызлов журналистам.
Ранее стало известно, что Контактная группа согласовала в преддверии Пасхи перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 30 марта.
«Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений», — подчеркнул Грызлов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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