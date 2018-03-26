Эрдоган призвал Багдад очистить Иракский Синджар от РПК

"Вчера я получил от нашей разведки данные о том, что иракское руководство начало какие-то (военные) действия в Синджане (против РПК). Мы отслеживаем, что там происходит. Сегодня из Ирака в Турцию приедет официальный представитель правительства, и после его переговоров с главой нашей разведки будут конкретные результаты. Хотим, чтобы руководство Ирака эту операцию провело самостоятельно, но если будут проблемы, то мы проведет новые переговоры с Багдадом и сделаем все необходимое", — сказал Эрдоган журналистам.