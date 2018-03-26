Москва осудила ракетные удары по Саудовской Аравии с территории Йемена

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны Эр-Рияду . Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, предположительно, один человек погиб.

"В Москве решительно осуждают подобного рода неизбирательные ракетные удары, целями которых, в том числе, становятся населенные пункты и их мирные жители", — говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что «представители хуситов в Сане заявляют, что обстрелы территории Саудовской Аравии осуществляются в ответ на массированные бомбардировки Йемена „арабской коалицией“, приводящие к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению жизненно важных объектов инфраструктуры».

"В этой связи подтверждаем свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йемене, отказа сторон конфликта от логики «око за око» и попыток военным путем разрешить существующие противоречия. Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они ни находились, должен быть положен конец. Вновь призываем йеменских протагонистов вернуться за стол переговоров для выработки консолидированного видения последующего обустройства этой страны на основе широкого национального диалога, взаимного учета интересов ее основных политических сил, соответствующих решений международного сообщества", — заключили в МИД.