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В ДНР заявили о готовности соблюдать перемирие в Донбассе
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В ДНР заявили о готовности соблюдать перемирие в Донбассе 

РИА Новости 4 часа назад
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 30 марта, заявил РИА Новости в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ранее полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердила введение «пасхального» перемирия с 30 марта.
"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали достигнутые договоренности по прекращению огня и готовы соблюдать очередное перемирие", — заявил Якубов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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