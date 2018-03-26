В ДНР заявили о готовности соблюдать перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК , 26 мар — РИА Новости . Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 30 марта, заявил РИА Новости в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов. Ранее полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердила введение «пасхального» перемирия с 30 марта. "Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали достигнутые договоренности по прекращению огня и готовы соблюдать очередное перемирие", — заявил Якубов. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.