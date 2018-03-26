Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила 

Около 6,5 тысячи боевиков вывезены из населенного пункта Арбил в Сирии за двое суток.
Как сообщили РИА Новости в Минобороны РФ, накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.
Кроме того, по гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевика и членов их семей, которые на автобусах были перевезены в Идлиб. Безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Между тем сегодня министерство обороны продолжает трансляцию выхода мирных граждан в Восточной Гуте. Камеры видеонаблюдения установлены в районах пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил». Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте вышли 110 тысяч 69 человек.