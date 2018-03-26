Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

Как сообщили РИА Новости в Минобороны РФ, накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России ) из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

Кроме того, по гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевика и членов их семей, которые на автобусах были перевезены в Идлиб. Безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.