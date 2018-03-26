Ещё
Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Около 6,5 тысячи боевиков вывезены из населенного пункта Арбил в Сирии за двое суток.
Как сообщили РИА Новости в Минобороны РФ, накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.
Кроме того, по гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевика и членов их семей, которые на автобусах были перевезены в Идлиб. Безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Между тем сегодня министерство обороны продолжает трансляцию выхода мирных граждан в Восточной Гуте. Камеры видеонаблюдения установлены в районах пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил». Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте вышли 110 тысяч 69 человек.
Вести.Ru: последние новости
Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе Боевики обстреляли рынок в провинции Дамаск: 37 человек погибли, 35 ранены Восточную Гуту покинули более 25 тысяч человек
 Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией325
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ431
Путин прилетел в Кемерово104
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ179
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан70
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение