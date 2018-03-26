Ещё
С утра понедельника через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин вышли 400 жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С утра понедельника через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин вышли 400 жителей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 26 мар — РИА Новости. С утра понедельника через гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин вышли более 400 мирных жителей, с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 114 тысяч человек вышли, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.
"С утра 26 марта через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 400 мирных жителей… Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 114 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистами Центра для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания и дополнительно 500 продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированная питьевая вода.
Подчеркивается, что при содействии российского Центра по примирению продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты по гумкоридорам Дамаск требует от мирового сообщества мер по выдворению турецких сил из САР Литва не доказала "недипломатическую" деятельность в посольстве России
 Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы235
В МИД РФ отреагировали на решение Запада330
Мировые державы объявили доллару бойкот50
17 стран высылают российских дипломатов704
США заявили о владениях на Луне101
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение