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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек
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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек
РИА Новости
4 часа назад
Фото:
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. С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ОРГАНИЗОВАН ВЫХОД 113 ТЫС 715 ЧЕЛОВЕК — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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