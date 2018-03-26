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Почти 5,5 тысяч боевиков и их родственников покинули Восточную Гуту
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Почти 5,5 тысяч боевиков и их родственников покинули Восточную Гуту 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЧТИ 5,5 ТЫС БОЕВИКОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫЕХАЛИ НА АВТОБУСАХ ИЗ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ЧЕРЕЗ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР — ИСТОЧНИК
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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Боевики сирийского города Дума готовы сложить оружие и покинуть город Ташкент призвал Афганистан сесть за стол переговоров с "Талибаном"* Из Восточной Гуты в воскресенье вышли более 500 мирных жителей
 Ещё 9 источников 
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