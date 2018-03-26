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Госструктуры Ирана будут покупать отечественные товары вместо импортных
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Госструктуры Ирана будут покупать отечественные товары вместо импортных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Совет министров Ирана принял решение запретить государственным органам покупку зарубежных товаров, аналоги которых производятся в стране, говорится в сообщении, опубликованном информационным центром администрации президента Ирана.
"Совет министров объявил о запрете на покупку зарубежных товаров, производство которых есть в стране, всем государственным органам", — говорится в сообщении. Уточняется, что правительство страны подготовило и утвердило список таких товаров.
Заседание совета министров прошло в воскресенье под председательством президента Ирана Хасана Роухани и стало первым заседанием в новом году по иранскому календарю, наступившем 21 марта.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе выступления, приуроченного к новому году (Ноурузу), объявил наступивший в Иране 1397 год годом «поддержки иранских товаров». Во время заседания совета министров глава министерства промышленности и торговли Ирана представил доклад со схемой поддержки товаров, произведенных в стране.
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