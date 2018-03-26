Госструктуры Ирана будут покупать отечественные товары вместо импортных

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Совет министров Ирана принял решение запретить государственным органам покупку зарубежных товаров, аналоги которых производятся в стране, говорится в сообщении, опубликованном информационным центром администрации президента Ирана.

"Совет министров объявил о запрете на покупку зарубежных товаров, производство которых есть в стране, всем государственным органам", — говорится в сообщении. Уточняется, что правительство страны подготовило и утвердило список таких товаров.

Заседание совета министров прошло в воскресенье под председательством президента Ирана Хасана Роухани и стало первым заседанием в новом году по иранскому календарю, наступившем 21 марта.