СМИ Турции: переизбрание Путина и буря в стакане без воды

Российский народ продолжает поддерживать Владимира Путина с ностальгией по былому величию страны и в силу предпринятых им шагов во внешней политике, резюмирует «Дюнья бюльтени» (19.03). Ожидается, что в свой новый шестилетний срок российский лидер сосредоточится на экономических и социальных реформах.

Прогнозы тех, кто пророчил подтасовки на президентских выборах в России и ожидал низкую явку избирателей, лопнули как мыльный пузырь, констатирует колумнист «Айдынлык» (21.03). Подчеркивается, что явка составила около 68%, и это гораздо выше, чем на выборах в западных странах. Выборы прошли в атмосфере национального праздника и деморализовали всех, кто пытался разжечь сепаратистские настроения в России, добавляет автор. Так, например, на Кавказе активность избирателей составила более 90%, из них порядка 85-90% отдали свой голос за Владимира Путина.

Развернутая Алексеем Навальным кампания по бойкоту выборов в России не имела эффекта, заключает журналист «Джумхуриет» (22.03). Причина в том, что к бойкоту призывала «часть разобщенной оппозиции», а не какая-либо сильная партия или движение, которые могли мы объединить вокруг себя других представителей оппозиции.

В силу того, что на момент проведения президентских выборов в РФ пришлась четвертая годовщина присоединения Крыма к России, особый интерес представляли итоги выборов в Крыму, где Владимир Путин набрал более 90% голосов, отмечает «Эн сон хабер» (19.03). Согласно «Хюрриет» (21.03), около половины крымских татар, которые составляют 13% населения полуострова, приняли участие в голосовании, в то время как другая половина — бойкотировала выборы.

По выражению колумниста «Миллиет» (20.03), переизбрание Владимира Путина никого не удивило, и это объясняется двумя главными причинами. Во-первых, Путин — сильный и популярный лидер, во-вторых, оппозиция Путину слаба и разобщена, поэтому большинство избирателей не видят альтернативы действующему президенту. К тому же Владимир Путин обеспечил политическую стабильность в стране, превратил РФ в ведущую военную державу мира, вывел Россию в Средиземное море и, присоединив Крым, взбудоражил национальные чувства российского народа.

Вместе с тем существуют условия, которые служат поводом для жалоб и критики со стороны части населения: коррупция в высших эшелонах власти, экономические трудности, неравенство в распределении доходов населения, проблемы в сфере коммунальных услуг, подавление оппозиции, ограничение свобод.

Выборы в России нельзя назвать в полной мере демократическими и справедливыми, считает автор «Биргюн» (20.03). Семь других кандидатов за исключением Путина не претендовали на победу и выполняли функцию «легитимации», с одной стороны, предвыборной гонки, с другой — «победы» Путина. Но в силу присущих российской политической системе авторитарных особенностей и отличающегося от западного понимания демократии, такого рода гонка и победа считаются нормальными в российском обществе, отмечает автор.

Ожидается, что в ближайшие годы Кремль сосредоточится на реализации структурных экономических реформ, которых давно от него ожидают. В этой связи ускорятся шаги, направленные на спасение российской экономики от «энергетической иглы», наращивание темпов роста, улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение коррупции.

США / Подчеркивается, что основные задачи Кремля во внешней политике будут связаны прежде всего с Сирией Москва едва ли станет сопротивляться предполагаемой операции ВС Турции в Манбидже после Африна, поскольку это еще более углубит кризис в отношениях Анкары НАТО . В числе других важных тем — украинский вопрос и в связи с этим газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

По мнению автора «Медья гюнлюю» (22.03), в новый президентский срок Владимира Путина отношения России и Запада станут еще более напряженными. При этом в российско-турецких отношениях продолжит преобладать прагматизм, в рамках которого стороны выводят на передний план те сферы, где они могут договориться и построить сотрудничество, что, в частности, можно наблюдать в Сирии.

Переизбрание Путина совсем не радует Великобританию , которая обвиняет Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне, а также Германию Францию , поддержавших британскую позицию, делает вывод автор «Т24» (20.03). На фоне нападения на Скрипалей и переизбрания Владимира Путина с высоким уровнем поддержки Великобритания призывает другие страны бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, обращает внимание журналист.

Как может Запад, который придирчиво требует доказательств даже относительно причастности террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen) к госперевороту в Турции в 2016 году, так легко — при отсутствии каких-либо доказательств — обвинять огромную страну и ее лидера, недоумевает автор «Тюркие» (20.03). Запад — мастер всеми средствами раздувать любой инцидент, какой пожелает, отмечает журналист, и так называемые «свободные СМИ» всегда наготове для проведения операций по формированию общественного мнения.

Как отмечает автор, помимо того, что покушение на Сергея Скрипаля и его дочь произошло непосредственно перед президентскими выборами в России, еще два важных события предшествовали этому инциденту. За последние месяцы России удалось продвинуться в реализации проекта «Турецкий поток» и добиться определенных договоренностей с Турцией, Германией, Австрией . Предполагается, что на австрийском хабе, куда протянется газопровод, будет создано хранилище, откуда газ, идущий по этой линии, будет поступать в любое место Европы. С другой стороны, российское руководство начало предпринимать шаги по возвращению в Россию проживающих в США и Великобритании российских бизнесменов, а это подразумевает отток большого количества денежных средств из этих стран.

«Все злодеи и воры, бежавшие из РФ, — в Лондоне», и всех этих олигархов-«изгнанников» из России британское государство использует во всевозможных антироссийских операциях, каждый раз отклоняя предложения России вести совместную работу в отношении этих лиц, рассказывает автор «Биргюн» (20.03). Каждый такой российский «изгнанник» в Лондоне является отдельным инструментом «манипулирования» российской внутренней политикой, поэтому, если действительно имеет место устранение, уничтожение агентов, и если в этом виновен Владимир Путин, то Тереза Мэй , — разумеется, соучастник преступления, убежден журналист.

За последние полтора года при загадочных обстоятельствах погибло шесть сотрудников российских дипломатических миссий, но ни один из этих инцидентов не привлек такого внимания, как попытка Великобритании в отсутствии всяких доказательств обвинить Москву в отравлении Скрипалей, обращает внимание автор «Сабах» (23.03). Подчеркивается, что Турция предпочла занять нейтральную позицию в этом кризисе и не действовать вразрез с ее национальными интересами, учитывая сирийские события, проекты газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» , сделку по С-400.

Путинская Россия — угроза для Великобритании, которая не желает, чтобы эта страна снова вышла на историческую сцену как самостоятельная сила, заключает колумнист «Стар» (24.03). Вся борьба идет за право голоса в новом веке; Лондон особенно обеспокоен инициативами трио Россия — Турция — Иран по обеспечению мира и стабильности в Сирии. Сейчас Великобритания, которая обвиняет Россию в отравлении Сергея Скрипаля и призывает к ужесточению санкций против нее, не предъявляя ни одного доказательства и умышленно игнорируя призывы русских к проведению совместного расследования, по сути пытается устроить «бурю в стакане без воды».

Россия — игрок, который раньше всех заметил потенциал и решимость Турции в Сирии и пересмотрел свою политику, исходя из этого, пишет обозреватель «Сабах» (22.03). Россия, с одной стороны, поддержала участие Турции в урегулировании сирийского кризиса в качестве страны-гаранта, с другой — не пыталась препятствовать операции Турции в Африне, в то время как США фактически использовали сирийский кризис для того, чтобы окружить Турцию и ослабить ее позиции за столом переговоров.

Разрешив операцию Турции в Африне, Россия достигла важных целей, полагает журналист «Биргюн» (20.03). Прежде всего Москва дала сигнал курдам: ваше сближение с США на востоке от Евфрата и попытки требовать что-либо за рамками отведенного вам статуса чреваты. Во-вторых, Москва, желая привлечь на свою сторону Турцию, которая сталкивается с США по многим вопросам на сирийской арене, еще больше отдалила Анкару и Вашингтон друг от друга.

«Эн сон хабер» (22.03) приходит к выводу: в период завершения Турцией операции «Оливковая ветвь» в Африне Россия впервые применила слово «террорист» к курдской Партии «Демократический союз» (PYD) / Отрядам народной самообороны (YPG), отметив, что давление, оказываемое курдами на местное население, равносильно действиям террористических организаций. Это имеет особое значение в преддверии саммита лидеров России, Турции и Ирана, который состоится в начале апреля в Турции, подчеркивает издание.

Это во многом объясняет, почему Россия «зажгла зеленый свет» военной операции Турции в Африне, заключает журналист «Сабах» (24.03).

«Ени чаг» (20.03) обращает внимание на заявление Владимира Путина о том, что в 2019 году Россия планирует запустить миссию на Марс и отмечает, что это один из явных признаков начала новой «космической гонки», на которую в годы холодной войны США и СССР потратили миллиарды долларов. Подчеркивается, что первые проблемы, которые предстоит решить для запуска миссии на «красную планету», — защита астронавтов от низкого атмосферного давления и радиации, снабжение кислородом, продуктами и водой. При этом главный вопрос заключается не в том, как полететь на Марс и остаться там на какое-то время, а как покинуть «красную планету».