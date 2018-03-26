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Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО
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Умер Сергей Мавроди

Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО 

ТАСС 52 минуты назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Конгресс США выделил $705 млн на 2018 год в качестве помощи Израилю на многоуровневую противоракетную оборону.
Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.
"Я рад сообщить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму для противоракетной обороны — $705 млн в 2018 году", — написал глава оборонного ведомства еврейского государства. «Мы продолжим разработку многослойной системы противоракетной обороны», — продолжил Либерман, отметив, что враги Израиля «будут удивлены возможностями, которые мы разработали».
Газета Jerusalem Post указывает, что помощь США предназначена для серийного производства компонентов и ракет-перехватчиков установок ПВО «Железный купол», а также систем ПРО «Стрела-3» и «Праща Давида» (на иврите обозначается как «Шарвит ксамим», «Волшебная палочка»). Церемония передачи системы «Праща Давида» на вооружение армии Израиля состоялась в апреле 2017 года.
В противовоздушной обороне еврейского государства «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности. «Железный купол» перехватывает ракеты малой дальности, а «Стрела» предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.
Подписанный в 2016 году меморандум между США и Израилем о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с 2019 по 2028 год. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО меморандума применена впервые.
Сейчас объем военной помощи США Израилю достигает $3,1 млрд в год, финансирование ПРО вынесено за рамки этого пакета.
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