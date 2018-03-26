Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО

Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

"Я рад сообщить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму для противоракетной обороны — $705 млн в 2018 году", — написал глава оборонного ведомства еврейского государства. «Мы продолжим разработку многослойной системы противоракетной обороны», — продолжил Либерман, отметив, что враги Израиля «будут удивлены возможностями, которые мы разработали».

Газета Jerusalem Post указывает, что помощь США предназначена для серийного производства компонентов и ракет-перехватчиков установок ПВО «Железный купол», а также систем ПРО «Стрела-3» и «Праща Давида» (на иврите обозначается как «Шарвит ксамим», «Волшебная палочка»). Церемония передачи системы «Праща Давида» на вооружение армии Израиля состоялась в апреле 2017 года.

В противовоздушной обороне еврейского государства «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности. «Железный купол» перехватывает ракеты малой дальности, а «Стрела» предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Подписанный в 2016 году меморандум между США и Израилем о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с 2019 по 2028 год. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО меморандума применена впервые.

Сейчас объем военной помощи США Израилю достигает $3,1 млрд в год, финансирование ПРО вынесено за рамки этого пакета.