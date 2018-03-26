Израилю необходимо подготовиться к «следующей войне» — министр обороны

А. Либерман на заседании, организованном израильской газетой «Едиот ахронот», заявил, что Израиль ни в коем случае не позволит Ирану разработать ядерное оружие. В грядущие 5 лет израильское правительство должно ежегодно вкладывать по меньшей мере 1 млрд шекелей /около 286 млн американских долларов/ в оборонное строительство на севере.