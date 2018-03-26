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Израилю необходимо подготовиться к «следующей войне» — министр обороны
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Израилю необходимо подготовиться к «следующей войне» — министр обороны 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Иерусалим, 26 марта /Синьхуа/ — Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье заявил, что Израиль ни в коем случае не позволит Ирану создать в Сирии военные объекты и должен подготовиться к «следующей войне» с севера.
А. Либерман на заседании, организованном израильской газетой «Едиот ахронот», заявил, что Израиль ни в коем случае не позволит Ирану разработать ядерное оружие. В грядущие 5 лет израильское правительство должно ежегодно вкладывать по меньшей мере 1 млрд шекелей /около 286 млн американских долларов/ в оборонное строительство на севере.
Отметим, что израильское правительство обвиняет Иран в расширении сферы влияния и ухудшении ситуации в регионе путем оказания поддержки группировке "Хезболлах" и Исламскому движению сопротивления Палестины /ХАМАС/, а также осуждает Иран за создание в Сирии военных объектов. —0—
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