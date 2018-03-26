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Талибы оставили Кабул без таджикского электричества
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Умер Сергей Мавроди

Талибы оставили Кабул без таджикского электричества 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На севере Афганистана боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) подорвали опору линии электропередачи.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Из-за этого Кабул остался без электричества, которое поступает из Таджикистана.
Как сообщает РИА Новости, боевики и ранее подрывали опоры ЛЭП в Афганистане. Так, в конце января 2016 года талибы подорвали ЛЭП в провинции Баглан, из-за чего была нарушена подача электроэнергии из Узбекистана. В начале февраля того же года они подорвали опоры ЛЭП в провинции Кундуз. Кабул снова остался без электроэнергии из Таджикистана.
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