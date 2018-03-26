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На российской военной базе в Армении формируются подразделения военной полиции
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На российской военной базе в Армении формируются подразделения военной полиции 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами.
Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции.
Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами.
Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту.
К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне.
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