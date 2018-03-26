Специалисты Россельхознадзора по Орловской области выявили запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинную продукцию.
На одной из овощебаз Орла в ходе совместных мероприятий с сотрудниками Орловской транспортной прокуратуры были обнаружены запрещенные к ввозу на территорию РФ помидоры.
Согласно имеющейся на ящиках маркировке, производителем томатов является «MEDITERRA TARIM URUNLERI AMBALAJ NAKLIYAT SAN. ve TIC. LTD.STI», Турция. Производитель не входит в перечень предприятий, проинспектированных Россельхознадзором в 2017 году и получивших разрешение на ввоз томатов на территорию Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Партия томатов свежих общим весом 266,4 кг была изъята и утилизирована механическим способом.
Сообщение В Орле уничтожили более 260 кг турецких помидоров появились сначала на РИА 57.