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Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели
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Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россельхознадзор в течение недели повторно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с предприятий из списка, предоставленного Турцией, сообщает служба.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в течение текущей недели дополнительно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с турецких предприятий, входящих в перечень, предоставленный Национальной организацией по карантину и защите растений Турецкой Республики российской стороне, и проинспектированных Россельхознадзором", — говорится в сообщении.
Кроме того, Россельхознадзор готов со следующей недели начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции.
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