Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в течение текущей недели дополнительно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с турецких предприятий, входящих в перечень, предоставленный Национальной организацией по карантину и защите растений Турецкой Республики российской стороне, и проинспектированных Россельхознадзором", — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор готов со следующей недели начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции.