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Россельхознадзор разрешил с 29 марта поставлять томаты еще с двух турецких предприятий
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Россельхознадзор разрешил с 29 марта поставлять томаты еще с двух турецких предприятий 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
Россельхознадзор разрешил с 29 марта 2018 г. осуществлять поставки томатов еще с двух предприятий Турции, сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 29 марта 2018 г. в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно двум турецким предприятиям, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 г.», — говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию Российской Федерации указанной продукции с 12 турецких предприятий.
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