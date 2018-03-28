Россельхознадзор разрешил с 29 марта поставлять томаты еще с двух турецких предприятий

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию Российской Федерации указанной продукции с 12 турецких предприятий.

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