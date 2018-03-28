Россельхознадзор разрешил с 29 марта поставлять томаты еще с двух турецких предприятий 

Россельхознадзор разрешил с 29 марта 2018 г. осуществлять поставки томатов еще с двух предприятий Турции, сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 29 марта 2018 г. в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно двум турецким предприятиям, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 г.», — говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию Российской Федерации указанной продукции с 12 турецких предприятий.