Коридор Иран-Пакистан: пороховая бочка на карте мира

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика» Иранско-пакистанская граница обладает всеми компонентами для геополитического взрыва: региональное соперничество, конфликты суннитов и шиитов, конфликты на этнической почве, шпионаж, контрабанда наркотиков и торговля людьми.

Пакистаном. Китай придает большую важность стабильности в регионе, поэтому в течение прошлого года он проводил встречи по вопросам безопасности границ между Ираном

Значительная часть многомиллиардных инвестиций Китая в Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC) зависит от коммерческой жизнеспособности пакистанского порта Гвадар, недалеко от иранской границы, который он взял в аренду на 40 лет. Кроме того, CPEC является частью инициативы «Один пояс — один путь», амбициозного плана присоединения Евразии, Ближнего Востока и Африки к Китаю с помощью ряда наземных и морских экономических зон.

Кроме того, китайская военно-морская база на полуострове Пакистана Дживани еще ближе к иранской границе и расположенная в устье Персидского залива, является критически важным военным узлом в китайской «Нити жемчуга», которая призвана доминировать над стратегическими морскими коридорами в Аравийском море и Индийском океане.

Такие амбиции являются прямой экономической и военной угрозой для Индии. С коммерческой точки зрения, Гвадар является конкурентом ирано-индийскому развитию порта Чабахар всего в 150 милях к западу.

По многочисленным сообщениям, Саудовская Аравия содействует нестабильности пограничного региона, спонсируя антишиитские суннитские боевые группировки, такие как Джаиш аль-Адль, которые нападают на Иран из безопасных гаваней в Пакистане.

Иран выступает с ответными мерами, поддерживая BLF, этническую сепаратистскую группу, чьи святилища и лидер Аллах Назар Балоч, как утверждается, находятся на иранской территории и регулярно проводят операции против целей правительства Пакистана.

Предполагается, что члены BLF состоят в связи с иранской разведкой, зачастую через наркобаронов, выступающих в качестве посредников. Члены BLF иногда смешиваются со своими антишиитскими коллегами. Несколько месяцев назад команду BLF ошибочно атаковали иранские пограничники. Один из участников, в которого стреляли в ходе операции, был доставлен в госпиталь Имама Али в Чабахаре, но позже умер от ран. Другие члены команды были впоследствии освобождены иранскими войсками.

На пакистанской стороне границы есть также группы наркотеррористов, имеющие связи с правительством в Исламабаде . Лашкар-и-Хорасан, якобы филиал ИГ , по сообщения был вовлечен в «зачистку» западного Белуджистана от хазара-шиитов, индусов, христиан, сикхов или кого-либо еще, кто отказывался переходить в крайнюю форму суннитского ислама.

Предполагаемый лидер Лашкар-и-Хорасана — мулла Шахмир Бизенджо, житель Тербата, чей двоюродный брат — сенатор Хасил Бизенджо, член Национальной партии и в настоящее время министр по морским делам Пакистана. По данным Daily Beast, один из самых известных наркобаронов наркобизнеса, также из Тербата — это Имам Бизенджо, известный как финансист Национальной партии Имам Бхиел, сын которого Якуб Бизенджо являлся членом Национальной ассамблеи Пакистана до 2013 года.

Еще более зловещим предзнаменованием нестабильности границы между Ираном и Пакистаном является возвращение бригады Зайнебиюн. После участия в сирийском конфликте Иран создал подразделение, состоящее из пакистанских шиитов добровольцев, обученных IRGC, которые получили обширный боевой опыт, сражаясь за режим Асада против суннитских боевиков.

Ходят слухи, что члены Зайнебиюн теперь проникают обратно в Пакистан, чтобы пополнить ряды сил самообороны хазарейцев, сообщество, которое в течение долгого времени подвергается нападкам противников экстремистских группировок против шиитов в Пакистане.

Китайские усилия по примирению между Ираном и Пакистаном принесли некоторые плоды. В последние месяцы отмечен шквал соглашений в области торговли, обороны, развития вооружений, борьбы с терроризмом, банковского дела, железнодорожного сообщения, парламентского сотрудничества и, в последнее время, искусства и литературы.

Иран стремится отделить Пакистан от Саудовской Аравии, в то время как Пакистан пытается сбалансировать отношения с обоими государствами. Китай выигрывает за счет снижения напряженности среди всех региональных игроков в целях продвижения своих более широких экономических и военных целей.