Турция не начнет военную операцию в Ираке без одобрения местных властей 

ТАСС, 27 марта. Анкара не намерена проводить военную операцию на севере Ирака в регионе Синджар без полного согласования с Багдадом. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора со своим иракским коллегой Хейдаром аль-Абади. Итоговое коммюнике по результатам переговоров было размещено во вторник на официальном сайте иракского премьера.
"Мы не будем проводить никаких операций без одобрения иракского правительства. Турция уважает суверенитет Ирака и не будет предпринимать никаких действий, которые могли бы его нарушить", — сказал турецкий премьер. Йылдырым также подтвердил, что в настоящее время между иракскими и турецкими властями нет соглашения о проведении военных операций на территории Ирака.
В свою очередь Хейдар аль-Абади отметил, что «правительственные войска полностью овладели всей территорией республики и способны сами противостоять местным боевикам». «Мы выступаем против того, чтобы Турция переходила границы своих полномочий», — заявил иракский премьер.
19 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна в случае необходимости «может однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (северная провинция Найнава — прим. ТАСС) и очистить его от РПК». Минобороны Ирака в свою очередь пообещало ответить на любую военную интервенцию и отметило, что подобные действия будут считаться «посягательством на суверенитет Ирака, его режим, конституцию и территорию». В понедельник формирования иракских войск прибыли и заняли позиции в регионе Синджар.
В августе 2014 года боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) захватили Синджар. Тогда местные езиды (курдская этноконфессиональная группа) подверглись массовым репрессиям. К концу 2015 года город удалось освободить при участии бойцов РПК.