Турция не начнет военную операцию в Ираке без одобрения местных властей

"Мы не будем проводить никаких операций без одобрения иракского правительства. Турция уважает суверенитет Ирака и не будет предпринимать никаких действий, которые могли бы его нарушить", — сказал турецкий премьер. Йылдырым также подтвердил, что в настоящее время между иракскими и турецкими властями нет соглашения о проведении военных операций на территории Ирака.

В свою очередь Хейдар аль-Абади отметил, что «правительственные войска полностью овладели всей территорией республики и способны сами противостоять местным боевикам». «Мы выступаем против того, чтобы Турция переходила границы своих полномочий», — заявил иракский премьер.

19 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна в случае необходимости «может однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (северная провинция Найнава — прим. ТАСС) и очистить его от РПК». Минобороны Ирака в свою очередь пообещало ответить на любую военную интервенцию и отметило, что подобные действия будут считаться «посягательством на суверенитет Ирака, его режим, конституцию и территорию». В понедельник формирования иракских войск прибыли и заняли позиции в регионе Синджар.