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Минобороны продолжает трансляцию выхода граждан из Восточной Гуты
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Умер Сергей Мавроди

Минобороны продолжает трансляцию выхода граждан из Восточной Гуты 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны РФ продолжает онлайн-трансляцию выхода мирных граждан из пропускных пунктов «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил» Восточной Гуты в Сирии, сообщается на сайте военного ведомства.
"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организована онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения. На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжает выходить мирное население. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 110 тысяч 69 человек.
Сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирийской Арабской Республики. Всего в Восточной Гуте за прошедшие сутки представители ЦПВС обеспечили горячим питанием 2600 жителей и выдали более 1000 тысяч продуктовых наборов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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