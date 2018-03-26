За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 113 715 человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА / Сирия /, 26 марта. / ТАСС /. Более 113 тысяч человек смогли воспользоваться гуманитарными паузами для выхода из Восточной Гуты. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. 25 марта 2018 года из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин вышло более 1 092 мирных жителя", — говорится в сообщении.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 113 715 человек", — добавили его представители.

Кроме того, продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи. В воскресенье российские военные доставили бутилированную питьевую воду, спальные принадлежности, 1 тыс. продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания и раздали 1 300 порций горячего питания.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.