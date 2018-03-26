Ещё
За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 113 715 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 113 715 человек 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТВ Центр
ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 26 марта. /ТАСС/. Более 113 тысяч человек смогли воспользоваться гуманитарными паузами для выхода из Восточной Гуты. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. 25 марта 2018 года из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин вышло более 1 092 мирных жителя", — говорится в сообщении.
"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 113 715 человек", — добавили его представители.
Кроме того, продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи. В воскресенье российские военные доставили бутилированную питьевую воду, спальные принадлежности, 1 тыс. продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания и раздали 1 300 порций горячего питания.
После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.
13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.
ТАСС: последние новости
Боевики обстреляли спортивный клуб в Дамаске Боевики четыре раза за сутки обстреляли Дамаск и окрестности Израиль поразил два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь
 Ещё 65 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку93
«Это просто ужас…»128
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз605
Польша нашла альтернативу российскому газу287
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:35
«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы
Шоу-бизнес
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение