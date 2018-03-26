Израильская полиция начала допрашивать Нетаньяху

Израильская полиция 26 марта проводит допрос премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху . Следователи прибыли в резиденцию главы государства в Иерусалиме , чтобы задать вопросы по так называемому «делу 4000».

Речь идет о подозрениях, что премьер предоставлял льготы телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на то, что принадлежащий этой компании новостной портал «Уалла» будет положительно освещать работу правительства. Это уже второй допрос премьера полицией в рамках данного дела, первый был проведен 2 марта.

В 2017 году следователи проводили допрос Нетаньяху по «делу 1000» и «делу 2000». В делах фигурируют неправильное оформление подарков, полученных от двух бизнесменов, а также — попытка повлиять на редакционную политику влиятельной израильской газеты «Едиот ахронот».

В середине февраля нынешнего года полиция заявила, что у нее достаточно доказательств, чтобы предъявить Нетаньяху обвинения по этим делам. Однако окончательное решение должен принять генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит. Сам Нетаньяху все обвинения отрицает.