Туроператоры отметили беспрецедентный спрос на туры в Турцию

Спрос на турецкие курорты у россиян в это сезоне бьет рекорды. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ажиотаж связан с более ранним открытием раннего бронирования и с большими скидками на этапе ранних продаж.

Как отмечают туристические компании, спрос на летний отдых в Турции вырос в полтора-два раза. По мнению туроператоров, такой ажиотаж связан с более ранним открытием раннего бронирования на лето-2018, а также с большими скидками, которые предоставляют турецкие отели на этапе ранних продаж (до 50 процентов).

Напомним, что в прошлом году Турцию посетили 4,7 миллиона российских туристов. Тогда как в этом году страна ожидает прибытия более 6 миллиона россиян.