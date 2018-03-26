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Туроператоры отметили беспрецедентный спрос на туры в Турцию
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Туроператоры отметили беспрецедентный спрос на туры в Турцию 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Спрос на турецкие курорты у россиян в это сезоне бьет рекорды. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ажиотаж связан с более ранним открытием раннего бронирования и с большими скидками на этапе ранних продаж.
Как отмечают туристические компании, спрос на летний отдых в Турции вырос в полтора-два раза. По мнению туроператоров, такой ажиотаж связан с более ранним открытием раннего бронирования на лето-2018, а также с большими скидками, которые предоставляют турецкие отели на этапе ранних продаж (до 50 процентов).
Напомним, что в прошлом году Турцию посетили 4,7 миллиона российских туристов. Тогда как в этом году страна ожидает прибытия более 6 миллиона россиян.
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