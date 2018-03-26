АТОР: Туроператоры отмечают беспрецедентный спрос у россиян на отдых в Турции летом 2018 г.

Спрос на отдых в Турции у россиян на лето в 2018 г. туроператоры называют беспрецедентным. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Спрос на летнюю Турцию в 2018 г. туроператоры называют беспрецедентным. В Турции этим летом не исключен дефицит мест в отелях. Уже сегодня некоторые популярные турецкие гостиницы встают на stop-sale, а объемы бронирований у туроператоров превышают прошлогодние показатели в разы. Все опрошенные ведущие туроператоры, работающие на турецком направлении, были единодушны в том, что спрос на курорты Турции в ходе кампании раннего бронирования 2018 г. вырос в разы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная назвала рост спроса на туры в Турцию «рекордным», отметив, что ранние продажи Турции в годовом выражении выросли в несколько раз (сотни процентов). Аналогичную оценку дают и представители туроператора ANEX Tour. У туроператора «Библио-Глобус» спрос на туры в Турцию по раннему бронированию почти на 100% превышает прошлогодние показатели. В TUI Россия увеличение спроса по Турции составило 250%, у Coral Travel число бронирований Турции увеличилось на 141%, а у туроператора Sunmar — 192% по сравнению с прошлым годом

У «НТК Интурист» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований по Турции увеличилось на 150%. Туроператор планирует увеличить свою долю рынка на турецком направлении с 15% в 2017 г. до 22-25% в 2018 г.

«Среди основных причин такого роста эксперты называют более раннее, чем в прежние годы, открытие раннего бронирования на лето-2018, большие скидки на этапе ранних продаж (до 50%) от турецких отелей, и, конечно же, привлекательность направления в целом по соотношению цена/качество», — пояснили в АТОРе.