Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту 

При содействии российских военных районы Восточной Гуты в воскресенье покинули более 500 мирных жителей.
"25 марта 2018 г. через пункт пропуска «Мухайям эль-Вафидин» вышло более 500 мирных жителей", — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 108 тысяч человек.
Ранее в Минобороны сообщили, что не менее 988 боевиков и членов их семей вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. На 17 автобусах они были перевезены в провинцию Идлиб.