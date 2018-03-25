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Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту
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Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Российская Газета
При содействии российских военных районы Восточной Гуты в воскресенье покинули более 500 мирных жителей.
"25 марта 2018 г. через пункт пропуска «Мухайям эль-Вафидин» вышло более 500 мирных жителей", — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 108 тысяч человек.
Ранее в Минобороны сообщили, что не менее 988 боевиков и членов их семей вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. На 17 автобусах они были перевезены в провинцию Идлиб.
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