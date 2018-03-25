Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту

При содействии российских военных районы Восточной Гуты в воскресенье покинули более 500 мирных жителей.

"25 марта 2018 г. через пункт пропуска «Мухайям эль-Вафидин» вышло более 500 мирных жителей", — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 108 тысяч человек.