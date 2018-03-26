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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек
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Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ОРГАНИЗОВАН ВЫХОД 113 ТЫС 715 ЧЕЛОВЕК — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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