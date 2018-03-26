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Израиль поразил наблюдательные посты в Газе в ответ на пулеметный огонь
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Израиль поразил наблюдательные посты в Газе в ответ на пулеметный огонь 

Российская Газета 1 час назад
В ночь на 26 марта в районе города Ашкелон на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, сработавшие после начала пулеметного обстрела с территории сектора Газа.
В ответ танк израильской армии поразил два наблюдательных поста на севере сектора. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
Согласно заявлению военных, организация ХАМАС несет ответственность за любую агрессию в отношении Израиля.
Также в настоящее время специалисты ЦАХАЛ изучают, по какой причине ночью сработали батареи защиты от воздушного нападения «Железный купол», при том что запусков ракет из Газы замечено не было.
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