Израиль поразил наблюдательные посты в Газе в ответ на пулеметный огонь

В ночь на 26 марта в районе города Ашкелон на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, сработавшие после начала пулеметного обстрела с территории сектора Газа В ответ танк израильской армии поразил два наблюдательных поста на севере сектора. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля. Согласно заявлению военных, организация ХАМАС несет ответственность за любую агрессию в отношении Израиля. Также в настоящее время специалисты ЦАХАЛ изучают, по какой причине ночью сработали батареи защиты от воздушного нападения «Железный купол», при том что запусков ракет из Газы замечено не было.