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Израиль задержал более 40 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу
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Израиль задержал более 40 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали в ночь на понедельник 43 разыскиваемых палестинца в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.
"Ночью подразделения армии, Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) и пограничной полиции арестовали 43 разыскиваемых палестинца, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", — говорится в документе. Военные добавили, что задержанные направлены на допрос.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев. Обстановка дополнительно осложнилась вслед за признанием 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.
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