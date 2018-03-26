Делегаты из почти 100 стран примут участие в VII Московской конференции по безопасности

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Более 850 делегатов из 95 стран примут участие в VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которая пройдет 4-5 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета «Красная звезда».

По ее данным, в этом году на конференцию приглашены министры обороны и делегации военных ведомств из 103 государств, руководители девяти международных организаций.

На данный момент известно, что форум посетят 31 министр обороны, 14 заместителей глав оборонных ведомств, пять глав международных организаций, 19 делегаций, 68 зарубежных неправительственных экспертов, а также военные атташе из 19 государств.