Россия поделится опытом антитеррора в Сирии на конференции по безопасности

Московская конференция по международной безопасности MCIS-2018 пройдет 4-5 апреля 2018 года.

"В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ* и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления", — говорится в разделе сайта российского военного ведомства, посвященном проведению международного форума.

Отмечено, что в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач.

Для участников форума планируется ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», расположенный в подмосковной Кубинке.

НАТО. Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что на Московскую конференцию по международной безопасности приедут как минимум 34 министра обороны и что ведомство пригласило на форум военное руководство США

Представитель Североатлантического альянса заявил РИА Новости 5 марта, что «мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога». По его словам, «НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность» и «продолжает стремиться к конструктивным отношениям».

В настоящее время в США действуют ограничения на контакты с российскими военными. Регулярные контакты осуществляются лишь по линии начальников генеральных штабов и по каналам предупреждения конфликтов в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>