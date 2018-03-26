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Россия поделится опытом антитеррора в Сирии на конференции по безопасности
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Россия поделится опытом антитеррора в Сирии на конференции по безопасности 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская сторона в ходе VII Московской конференции по международной безопасности поделится с ее участниками опытом борьбы с ИГ* на территории Сирии и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, сообщило Минобороны России.
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2018 пройдет 4-5 апреля 2018 года.
"В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ* и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления", — говорится в разделе сайта российского военного ведомства, посвященном проведению международного форума.
Отмечено, что в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач.
Для участников форума планируется ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», расположенный в подмосковной Кубинке.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что на Московскую конференцию по международной безопасности приедут как минимум 34 министра обороны и что ведомство пригласило на форум военное руководство США и НАТО.
Представитель Североатлантического альянса заявил РИА Новости 5 марта, что «мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога». По его словам, «НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность» и «продолжает стремиться к конструктивным отношениям».
В настоящее время в США действуют ограничения на контакты с российскими военными. Регулярные контакты осуществляются лишь по линии начальников генеральных штабов и по каналам предупреждения конфликтов в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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