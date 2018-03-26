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Внезапная проверка боеготовности прошла в Центральном и Восточном военных округах
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Внезапная проверка боеготовности прошла в Центральном и Восточном военных округах 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внезапная проверка боевой готовности войск прошла в Центральном и Восточном военных округах, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.
"С 20 марта в течение четырех дней проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального и Восточного военных округов", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, сколько военнослужащих приняли участие в проверке.
По его словам, «в ходе проверки штабы соединений и воинских частей отработали вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения пунктов управления на незнакомой местности и другие задачи».
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.
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