Внезапная проверка боеготовности прошла в Центральном и Восточном военных округах

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Внезапная проверка боевой готовности войск прошла в Центральном и Восточном военных округах, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве

"С 20 марта в течение четырех дней проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального и Восточного военных округов", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько военнослужащих приняли участие в проверке.

По его словам, «в ходе проверки штабы соединений и воинских частей отработали вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения пунктов управления на незнакомой местности и другие задачи».

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.