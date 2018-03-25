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Россия ответила НАТО на обвинения в поставке
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Россия ответила НАТО на обвинения в поставке 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Обвинения в адрес России о поставке оружия талибам в Афганистан, похоже, становятся ежегодной традицией.
На прошлой неделе командующий силами международной коалиции в Афганистане Джон Николсон заявил в интервью BBC о том, что он удивлен тем, что несмотря на общие интересы в борьбе с терроризмом и наркотиками, Россия оказывает Талибану* помощь финансами и оружием.
«У нас в штабе было оружие, привезенное и переданное нам афганскими лидерами. Нам сказали, что оно было передано русскими талибам», — заявил генерал.
В заявлении российского посольства в Кабуле заявление назвали «пустыми сплетнями».
«Мы еще раз настаиваем на том, что такие заявления абсолютно безосновательны и призываем чиновников не говорить глупостей», — сказали в посольстве.
Американские командиры, в том числе Николсон, неоднократно заявляли за последний год, что Россия может поставлять оружие талибам, несмотря на то, что доказательства по этому факту до сих пор обнародованы.
Тем не менее, комментарии Николсона были необычайно грубыми и прозвучали в момент растущей напряженности между членами НАТО и Москвой по делу Сергея Скрипаля, бывшего разведчика, которого нашли отравленным редким нервно-паралитическим агентом в Великобритании.
Российские официальные лица заявили, что все контакты России с талибами были направлены исключительно на обеспечение безопасности российских граждан, а кроме того Москва предлагала помощь в координации мирных переговоров в Афганистане.
В марте 2017 года с подобными обвинениями в адрес России выступил другой американский генерал Кертис Скапаротти. Тогда представитель Минобороны РФ посоветовал генералу «требовать от подчиненных уделять больше внимания качественному планированию операций против Талибана, а не пытаться оправдать неудачи США мифическим влиянием „руки Москвы“, заявив, что Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия с террористическими группировками.
Ранее Россия выступала с критикой в отношении того, как Соединенные Штаты и НАТО ведут войну в Афганистане, но, тем не менее, помогала предоставить вертолеты афганским военным и согласилась на маршрут поставок коалиционных материалов через свою территорию.
В настоящее время большая часть этого сотрудничества развалилась, поскольку отношения между Россией и Западом ухудшились в последние годы из-за конфликтов на Украине и в Сирии.
Талибан* — организация запрещена на территории РФ
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