Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, погиб один человек

"После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Элль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения", — сказал он. Один мирный житель погиб, шестеро ранены при ракетном обстреле боевиками Дамаска , сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

Как отметил Евтушенко, обстрелы мирных кварталов Дамаска можно расценивать как провокационные. Они направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте. Несмотря на сложную ситуацию, продолжается операция по выводу членов незаконных вооруженных формирований из анклава.

Евтушенко сообщил, что успешная двухдневная операция по выводу боевиков группировки "Ахрар Аш-Шам" * и членов их семей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль в зону деэскалации "Идлиб" предопределила перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшихся в анклаве незаконных вооруженных формирований к разоружению и прекращению боевых действий.

Под контролем Центра по примирению враждующих сторон по предоставленному властями САР гуманитарному коридору начат вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман"* и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. К исходу минувшего дня анклав покинули 998 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб". Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" продолжается.