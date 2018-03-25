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Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска
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Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, погиб один человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Amer Almohibany
Один мирный житель погиб, шестеро ранены при ракетном обстреле боевиками Дамаска, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Элль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, обстрелы мирных кварталов Дамаска можно расценивать как провокационные. Они направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте. Несмотря на сложную ситуацию, продолжается операция по выводу членов незаконных вооруженных формирований из анклава.
Евтушенко сообщил, что успешная двухдневная операция по выводу боевиков группировки "Ахрар Аш-Шам"* и членов их семей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль в зону деэскалации "Идлиб" предопределила перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшихся в анклаве незаконных вооруженных формирований к разоружению и прекращению боевых действий.
Под контролем Центра по примирению враждующих сторон по предоставленному властями САР гуманитарному коридору начат вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман"* и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. К исходу минувшего дня анклав покинули 998 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб". Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" продолжается.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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