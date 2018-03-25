Эксперт оценил пособие для армии США о поражении в конфликте с Россией 

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в интервью RT дал оценку учебному пособию, опубликованному Киберинститутом Военной академии США (ACI).
По сюжету комикса, в 2027 году силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Как отмечают создатели пособия, учебные материалы созданы для того, чтобы побудить служащих американской армии задуматься о военных конфликтах будущего и «предотвратить стратегический сюрприз для армии».
Как заявил Леонков, выпущенный ACI комикс «говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО». По словам эксперта, его удручает тот факт, что в качестве условного противника члены альянса всегда выбирают Россию, Китай или Северную Корею.
"Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично", — заметил Леонков.
Он также добавил, что уровень компетенции американской армии «упал достаточно низко».
"Так же, как и порог ощущения назначения ядерного оружия. То есть они воспринимают будущий конфликт как легкую прогулку, мультик", — пояснил Леонков.