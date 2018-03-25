Эксперт: поощряя курдский сепаратизм в Сирии, США ставят безопасность Европы под угрозу

Курдские группировки, активизируя усилия по развалу Сирии , действуют в угоду США , и, кроме того, радикализируясь, представляют опасность для всей Европы.

Сергей Лавров. США нацелены на захват ряда сирийских регионов — не напрямую, а опосредованно, с целью получить контроль за этими территориями и на неограниченный срок там закрепиться. Об этом в интервью EuroNews рассказал министр иностранных дел России

Соединенные Штаты оказывают военную поддержку так называемым «Демократическим силам Сирии» (SDF), также реализуя план проведения выборов на тех территориях, которые подконтрольны курдам. Пример тому — политическая активность в Рожаве, автономном курдском образовании на севере страны. Автономия взяла курс на выход из состава САР, что подтверждает факт превращения курдских радикалов и сепаратистов в политических вассалов США, ориентированных на развал Сирии.

Дестабилизация в угоду США В Сирии в отношении курдских формирований был достигнут серьезный прогресс, президент САР Башар Асад пошел им навстречу, но материализовать улучшение пока не удалось, говорит профессор РУДН Юрий Почта.

"Курдов используют в качестве средства, а они сами пытаются играть со всеми в свою пользу. Даже с турками — в Ираке ведь турки неплохо сотрудничают с «Иракским Курдистаном», то есть когда есть взаимная выгода, нет вопросов. Что же касается Соединенных Штатов, то Вашингтон пытается использовать любую оппозиционную Асаду силу, чтобы убрать режим и продолжить дестабилизацию Ближнего Востока", — сказал эксперт.

Американцы оказывают курдам финансовую поддержку, вооружают их. Если найдется другая сила, способная предложить лучшие условия, курды сменят партнера. Впрочем, сами они находятся в неравном положении — сегодня курды союзники американцам, а завтра США от них легко откажутся. Та же история с "Исламским государством" * (террористическая организация, запрещена в России) — курды хотели бы защититься от террористов, при этом у них вполне допустимы бизнес-отношения с боевиками, на уровне торговли нефтью, например.

Опасность для Европы

Сегодня курды, своими действиями подтверждая курс на дестабилизацию Сирии, дрейфуют в сторону радикализации, и эта проблема выходит за пределы региона.

"Курды часто перебираются в Европу, и в случае радикализации настроений могут представлять опасность. Игра с огнем на Ближнем Востоке, конечно же, перекидывается на Европу. Евросоюз иллюзорно полагает, что может контролировать ситуацию, это рискованное заблуждение, и здесь нужно занимать позицию поисков примирения, прекращения конфликта всех против всех", — говорит Юрий Почта.

Главный объект агрессии курдов в Европе — турецкие организации. В той же Германии , где турецкая община самая многочисленная, атакам радикальных группировок уже подверглось 37 городов, активность нарастает, причем о своих акциях радикалы отчитываются в сетях под хештегом #Fight4Afrin.

*Организация запрещена на территории РФ.