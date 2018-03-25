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Оружие судного дня: семь ударов по России
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Оружие судного дня: семь ударов по России 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На неделе теме оружия и противостояния великих держав РЕН ТВ посвятит несколько своих передач.
30 марта в 21:00 смотрите документальный проект «Русское оружие против американского». Видео из Сирии шокируют Запад профессиональной работой российского спецназа. Какое оружие помогает нашим бойцам выполнять задачи любой сложности, покажет РЕН ТВ.
Разработки, которые лишь недавно перестали быть секретными, арсенал элитных войсковых подразделений РФ, США, Турции, Израиля и Китая — впервые на российском телевидении. На что способна новая российская винтовка «Точность» для ФСО? Где собирают акустическую систему «Шепот»? В чем подводное ружье «АДС» превосходит западные образцы? Зачем «морских котиков» США готовят воевать с русскими, и почему американским спецназовцам выдают ампулы с ядом? И с каким оружием сегодня охраняют президентов? Ответы на все эти вопросы даст документальный проект канала.
А 31 марта в 18:30 вас ждет премьера «Засекреченных списков». Новый выпуск проекта покажет, откуда ждать удара по России в случае новой мировой войны и объяснит, чего опасаться больше: американских эсминцев в Черном море или ракетных баз НАТО у наших границ? Кроме того, мы узнаем, кто из соседей и союзников может стать новым противником, где планируется хакерский удар по системам безопасности РФ, за кем на самом деле следят американские шаттлы и против кого на орбите Китай может применить «пушку времени».
Вечерняя Москва: последние новости
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